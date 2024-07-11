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Скрывающая бойфренда 17-летняя дочь Глюкозы заговорила о беременности

17-летняя дочь певицы Глюкозы заявила о страхе иметь детей

Шоу-бизнес

Старшая дочь певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) Лидия в беседе с VOICE прокомментировала слухи о беременности и призналась, что не готова иметь детей.

17-летняя дочь певицы Глюкозы заявила о страхе иметь детей
Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Глюкозы в Инстаграм, PDM

Девушка осознаёт в полной мере ту ответственность, которая накладывается на родителей, поэтому не уверена, что сможет с этим справиться.

"Не думаю, что я когда-либо буду готова к детям. Я человек очень импульсивный, эмоциональный, и понимаю, что здраво к такой идее вряд ли смогу подойти. Считаю, что новую жизнь в мир надо приносить только осознанно", — пояснила она.

17-летняя Лидия Чистякова-Ионова отметила, что боится того, что никогда не сможет воспитать настоящую личность. На текущий момент девушка и её молодой человек, которого она скрывает, предпочитают жить вдвоём, без детей.

Ранее телеведущая Татьяна Черняева раскрыла размер пенсии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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