Не жалуется: ведущая программы "АБВГДейка" раскрыла размер пенсии

Телеведущая Татьяна Черняева в беседе с "АиФ" призналась, что получает заслуженную и достойную пенсию в размере 63 тысяч рублей.
Она пояснила, что больше 60 лет проработала на телевидении, к тому же на текущий момент она живёт не только на пенсию. Черняева рассказала, что продолжает работать, писать заметки и письма, посещать фестивали.
"В общем, у меня всё хорошо", — отметила она.
Татьяна Черняева была ведущей известной детской программы "АБВГДейка" с 1975 года. Позднее она стала продюсером и художественным руководителем проекта.
Известная ведущая в 2005 году удостоилась звания заслуженного работника культуры России, а в 2007 году стала членом Академии российского телевидения.
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