Актрисе Яне Кошкиной потребовалась срочная операция на съёмках в Санкт-Петербурге

Актриса Яна Кошкина сообщила, что ей провели срочную операцию в Петербурге

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина в личном блоге рассказала, что ей провели срочную операцию в Санкт-Петербурге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Кошкиной в Инстаграм, PDM

Она не раскрыла, по какой причине ей понадобилось хирургическое вмешательство, но отметила, что должна была быть на съёмках. Операция прошла 7 июля в городской больнице №9.

В настоящий момент Кошкина уже покинула медицинское учреждение. Она выразила слова благодарности главврачу и всему персоналу больницы за профессионализм и заботу.

"Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за вашу любовь. Люблю вас! Всем здоровья!" — написала артистка.

Яна Кошкина вышла замуж в ноябре прошлого года за бизнесмена Анатолия Черкасова. Сама актриса личность супруга не раскрывает.

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