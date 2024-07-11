Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Для 6G создан энергосберегающий МОП-транзистор с максимальной частотой до 120 ГГц
Телеведущая Черняева заявила, что получает достойную пенсию в 63 тысячи рублей
Чем подкормить огурцы в июле в период плодоношения
Водителям назвали ошибки, которые приведут к аварии
Интересные факты о страховании электромобилей от экспертов
Актриса Яна Кошкина сообщила, что ей провели срочную операцию в Петербурге
Лучшие породы собак для охоты
Сияющая кожа: изменения в доме, которые работают
"Спасибо, Алсу": в Сети появилась переписка певицы с Анастасией Решетовой, разрушившей её брак

В Сети опубликована переписка Алсу с разрушившей её брак Решетовой

1:04
Шоу-бизнес

Певица Алсу три года назад писала тёплые слова в адрес единственного сына блогерши Анастасии Решетовой Ратмира.

В Сети опубликована переписка Алсу с разрушившей её брак Решетовой
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Исполнительница, скорее всего, таким образом хотела поддержать модель, расставшуюся с отцом мальчика, рэпером Тимати.

"С днём рождения, красавчик!" — поздравила певица мальчика. "Спасибо, Алсу!" — отвечала ей Анастасия.

Однако сейчас стало известно, что именно Анастасия Решетова разрушила брак певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Сначала этот факт подтвердила сама певица, а затем высказалась и её давняя знакомая, телеведущая Лера Кудрявцева.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака. Как заявила сама артистка в одном из интервью, она очень терпелива, но потом срабатывает эффект бомбочки.

Ранее Яна Поплавская рассказала, что следует написать на могиле Аллы Пугачёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Группировка "Отважных" взяла в клещи позиции ВСУ у Новосёловки Первой Дмитрий Плотников "Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Котлеты из гречки: обязательно понравятся тем, кто не хочет или не может есть мясо
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Актриса Яна Кошкина сообщила, что ей провели срочную операцию в Петербурге
Лучшие породы собак для охоты
В Сети опубликована переписка Алсу с разрушившей её брак Решетовой
Сияющая кожа: изменения в доме, которые работают
Андрей Макаревич* раскритиковал участников митинга в Израиле
44-летняя Юлия Такшина пожаловалась на отсутствие личной жизни
Англия вырвала победу благодаря плохой игре соперников и фантастическому везению?
AMD может выпустить очередной APU Ryzen 7 8745HS без дискретного NPU
Женщины обращаются к психологам чаще, чем мужчины
Фитнес-гуру Новиков о том, как сделать талию тонкой и пресс стальным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников