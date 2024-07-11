"Спасибо, Алсу": в Сети появилась переписка певицы с Анастасией Решетовой, разрушившей её брак

В Сети опубликована переписка Алсу с разрушившей её брак Решетовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу три года назад писала тёплые слова в адрес единственного сына блогерши Анастасии Решетовой Ратмира.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, PDM

Исполнительница, скорее всего, таким образом хотела поддержать модель, расставшуюся с отцом мальчика, рэпером Тимати.

"С днём рождения, красавчик!" — поздравила певица мальчика. "Спасибо, Алсу!" — отвечала ей Анастасия.

Однако сейчас стало известно, что именно Анастасия Решетова разрушила брак певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Сначала этот факт подтвердила сама певица, а затем высказалась и её давняя знакомая, телеведущая Лера Кудрявцева.

Алсу подала на развод в мае 2024 года после 18 лет брака. Как заявила сама артистка в одном из интервью, она очень терпелива, но потом срабатывает эффект бомбочки.

Ранее Яна Поплавская рассказала, что следует написать на могиле Аллы Пугачёвой.