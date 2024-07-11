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Бутанцы перещеголяли белорусов в применении картошки: картофельная баня для Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева назвала "экстравещью" картофельную баню в Гималаях

1:35
Шоу-бизнес

В прошлом году Екатерина Андреева посетила Бутан и решила познакомиться с местной культурой необычным способом — посетив экзотическую тибетскую баню.

Екатерина Андреева назвала "экстравещью" картофельную баню в Гималаях
Фото: YouTube канал Екатерина Андреева by Скриншот видео YouTube канала Екатерина Андреева, PDM

Парные в этой части Южной Азии напоминают те, что можно найти в Турции или России. Однако есть и некоторые отличия.

По словам Екатерины, бутанская баня отличается тем, что вместо веников из берёзы, можжевельника или пихты здесь используют камни с картофельного поля. На них образуется особое вещество, которое, растворяясь в воде, оказывает положительное воздействие на организм.

Сам "SPA-комплекс" находится в сарае, а интенсивность пара поддерживается горячими булыжниками. Но самое интересное — это завораживающий вид, который открывается перед туристами в приоткрытую дверь. Ведь баня находится в центре поля на склоне Восточных Гималаев.

"Картошку можно использовать по-разному. Можно ее жарить, варить. А можно использовать ее для создания атмосферной картофельной бани. Бутанцы пошли по второму пути (хотя картошку они едят). В результате получается экстравещь. На завтрак, обед, ужин ты заказываешь себе жаренную картошку с бутанскими грибами, а вечером -картофельную баню. Атмосферно, изысканно, стильно!" — поделилась впечатлениями Екатерина.

Ранее Правда.ру писала, что Дженнифер Гарнер стала "неожиданным союзником" Лопес в разводе с Аффлеком.

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