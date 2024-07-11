"Я тоже на всех на них наложил": Газманов рассказал о влиянии санкций на его жизнь

Олег Газманов поделился своими эмоциями на фоне политических санкций

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олег Газманов столкнулся с многочисленными санкциями, которые лишили его возможности посещать Евросоюз, США, Украину и владеть заграничной недвижимостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна

Музыкант, известный своей патриотической позицией и поддержкой российского руководства, выступает на правительственных концертах и помогает российским военным.

Газманов отметил, что из-за санкций он не может ездить в Европу и пользоваться своей квартирой в Юрмале. Также недавно был заблокирован его YouTube-канал, что стало для него особенно обидным. Музыкант рассказал о провокациях на концертах, но подчеркнул, что предпочитает заниматься музыкой и дарить людям счастье, оставляя политику государственным деятелям.

"Ну я тоже на всех на них наложил в принципе. Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой", — отметил артист.

Газманов живет в России, где находятся его дети. Старший сын Родион планирует заняться политической деятельностью, а младший сын Филипп открыл бизнес и попал на страницы Forbes.