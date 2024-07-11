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Певица Алсу и Анастасия Решетова раньше были подругами и любезничали в социальных сетях

Певица Алсу и Решетова раньше обменивались любезностями в соцсетях

0:58
Шоу-бизнес

Найдено доказательство того, что Алсу и модель Анастасия Решетова, которую подозревают в романе с мужем певицы Яном Абрамовым, раньше связывали дружеские отношения.

Певица Алсу и Решетова раньше обменивались любезностями в соцсетях
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

В Сети была найдена публичная переписка певицы Алсу и Анастасии Решетовой в "Инстаграме"*.

Алсу была так любезна, что поздравляла в социальных сетях сына Решетовой от рэпера Тимати Ратмира.

"С дём рождения, красавчик!" — писала певица под постом предполагаемой подруги мужа.

"Спасибо, Алсу", — отвечала Решетова, сопровождая ответ смайликом в виде красного сердца.

Такие милые отношения связывали соперниц 3 года назад.

Ранее психолог Вероника Степанова призвала певицу Алсу изменить своё поведение.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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