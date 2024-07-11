Певица Алсу и Анастасия Решетова раньше были подругами и любезничали в социальных сетях

Найдено доказательство того, что Алсу и модель Анастасия Решетова, которую подозревают в романе с мужем певицы Яном Абрамовым, раньше связывали дружеские отношения.
В Сети была найдена публичная переписка певицы Алсу и Анастасии Решетовой в "Инстаграме"*.
Алсу была так любезна, что поздравляла в социальных сетях сына Решетовой от рэпера Тимати Ратмира.
"С дём рождения, красавчик!" — писала певица под постом предполагаемой подруги мужа.
"Спасибо, Алсу", — отвечала Решетова, сопровождая ответ смайликом в виде красного сердца.
Такие милые отношения связывали соперниц 3 года назад.
Ранее психолог Вероника Степанова призвала певицу Алсу изменить своё поведение.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.