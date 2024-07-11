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Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Юрмале с сыном Гарри, который уже почти перерос мать

Аллу Пугачёву засняли на видео в Юрмале

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Шоу-бизнес

Переехавшей в Юрмалу Алле Пугачёвой не удалось скрыться от камер папарацци.

Аллу Пугачёву засняли на видео в Юрмале
Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

В Сети появились кадры с прогулки Примадонны по курортному городу Латвии Юрмале.

На видео народная артистка СССР гуляет по залитым солнцем улицам в компании сына Гарри. Мальчик заметно подрос и почти сравнялся с матерью по росту.

Сопровождал звёздное семейство некий солидный седовласый мужчина. Певица была наряжена в лёгкий костюм с шортами.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте с дочерью отметили на Бродвее окончание шестого класса школы. Она сводила дочь Клавдию на мьюзикл The Outsiders.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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