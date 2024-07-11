Беременная Мария Погребняк задумалась о покупке необычного гаджета для малыша в своём животе

Мария Погребняк рассказала о необычном гаджете для беременных

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Блогера Марию Погребняк заинтересовали наушники для беременного живота, которые воспроизводят звуки прямо в матку.

Фото: @mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman

Погребняк рассказала, что с её последней беременности прошло много времени, поэтому научный прогресс с тех пор шагнул далеко вперёд.

"Сколько новых гаджетов для беременных появилось! Один из них — наушники для живота, которые воспроизводят звуки, формирующие память ребёнка", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк отметила, что слух развивается у ребёнка в животе к 20 неделям, а к 30 неделе у малыша формируются воспоминания.

Мария считает новое устройство полезным, так как оно может познакомить ребёнка с музыкой ещё до того, как он появится на свет.

Ранее Мария Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы.