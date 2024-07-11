Емельяненко обещает "надавать подзатыльников" Джигану

Александр Емельяненко вызвал на бой Джигана: что ответит рэпер?

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко бросил вызов хип-хоп-исполнителю Джигану (Денис Устименко-Вайнштейн). В интервью "Спорт-Экспресс" Емельяненко заявил, что с удовольствием сразится с Джиганом, если тот докажет свою смелость и выйдет на бой. Он обвинил Джигана в том, что тот отказался от боя, хотя ранее намекал на возможность поединка.

Фото: Wikipedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Менеджер Емельяненко, Азамат Бостанов, подтвердил, что обе стороны готовы к бою, но контракт пока не подписан. На счету 42-летнего бойца 40 поединков в ММА: 29 побед, 10 поражений и 1 ничья. Предстоящий бой с Джиганом может стать ярким событием в мире спортивных и музыкальных единоборств, привлекая внимание широкой публики.