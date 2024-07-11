Виктория Боня отреагировала на роман бывшего жениха с супермоделью

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня прокомментировала роман своего бывшего жениха, бизнесмена Алекса Смерфита, с бразильской супермоделью Алессандрой Амбросио.
В интервью Woman. ru Боня призналась, что не следит за личной жизнью Смерфита, но положительно оценила его новые отношения. Она назвала Алекса привлекательным мужчиной и выразила восхищение красотой Амбросио. Боня отметила, что, если у них серьезные отношения, это хорошо, и добавила, что их дочь Анджелина будет иметь красивую мачеху.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала Vogue Portugal, что еще больше привлекло внимание к её персоне. Фотограф Элио Ногейра запечатлел супермодель на фоне водопада, что стало сенсацией в модной индустрии.
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