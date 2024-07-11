Татьяна Лазарева* прокомментировала свой арест в России: "Шоу продолжается"

Телеведущая Татьяна Лазарева* прокомментировала новость о том, что её арестовали в России.
Татьяна Лазарева* не прошла мимо сообщения о том, что Следственный комитет России её заочно арестовал по делу об оправдании терроризма.
"Ну да, теперь ещё и Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал. Шоу продолжается!" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее Татьяна Лазарева заявила, что план посетившей Россию народной артистки СССР Аллы Пугачёвой провалился.
* признана Минюстом РФ иноагентом, террористом и экстремистом
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.