Татьяна Лазарева* прокомментировала свой арест в России: "Шоу продолжается"

Татьяна Лазарева* высказалась о своём аресте в России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* прокомментировала новость о том, что её арестовали в России.

Фото: @lazarevaforever by Телеграм-канал Татьяны Лазаревой is licensed under public doman

Татьяна Лазарева* не прошла мимо сообщения о том, что Следственный комитет России её заочно арестовал по делу об оправдании терроризма.

"Ну да, теперь ещё и Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал. Шоу продолжается!" — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее Татьяна Лазарева заявила, что план посетившей Россию народной артистки СССР Аллы Пугачёвой провалился.

* признана Минюстом РФ иноагентом, террористом и экстремистом