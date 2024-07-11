Алёна Водонаева показала свою моложавую маму: "Породистые, статные королевы"

Алёна Водонаева похвасталась красивой мамой: "Будто только с красной дорожки"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева наглядно продемонстрировала, в кого у неё такая шикарная фигура, показав свою сногсшибательную маму.

Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by Инстаграм Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото со стройной и моложавой родительницей. На снимках звезда телестройки и её мама запечатлены в строгих чёрных платьях с белыми воротниками.

"Театр с мамой в мой день рождения", — написала знаменитость под фото.

Водонаева выбрала для культурного досуга Театр Эстрады.

Подписчики были восхищены таким семейным контентом.

"Какие статные и красивые женщины"; "Мама будто только с красной дорожки"; "Очень красивая и молодая мама у Алёны"; "Породистые, статные королевы", — писали фолловеры под постом Водонаевой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской