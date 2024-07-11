Алёна Водонаева показала свою моложавую маму: "Породистые, статные королевы"

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева наглядно продемонстрировала, в кого у неё такая шикарная фигура, показав свою сногсшибательную маму.
Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото со стройной и моложавой родительницей. На снимках звезда телестройки и её мама запечатлены в строгих чёрных платьях с белыми воротниками.
"Театр с мамой в мой день рождения", — написала знаменитость под фото.
Водонаева выбрала для культурного досуга Театр Эстрады.
Подписчики были восхищены таким семейным контентом.
"Какие статные и красивые женщины";
"Мама будто только с красной дорожки";
"Очень красивая и молодая мама у Алёны";
"Породистые, статные королевы", — писали фолловеры под постом Водонаевой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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