Алёна Водонаева выразила своё восхищение актёру Никите Кологривому: талант с мужским стержнем

Водонаева пополнила ряды поклонниц актёра Кологривого: восхищена и шокирована

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему ей нравится актёр Никита Кологривый.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Алёна Водонаева не намерена без боя уступать Никиту Кологривого Виктории Бони, которая призналась, что влюбилась в звезду сериала "Слово пацана".

Водонаева посетила спектакль, в котором Кологривый сыграл роль поэта Владимира Маяковского.

"Я была восхищена, удивлена и в некоторых моментах шокирована от того, какой же он потрясающий актёр", — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Звезда телестройки объяснила, что её внимание было полностью приковано к Кологривому.

"Талант и труд в сочетании с мужским стержнем, характером, харизмой", — перечислила достоинства Никиты Алёна.

Она назвала актёра настоящей звездой.