Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России будут штрафовать за отказ убирать за собаками
"Дом.РФ": за год в России стали строить на 22% больше энергоэффективных домов
Олаф Шольц полагает, что размещение американского вооружения защитит его страну
Родионенко о Байлз на ОИ-2024: знаем, что без допинга она никто
Порье хочет биться по правилам бокса
В Госдуму поступило предложение выдавать права водителям на 15 лет
Летний суп из огурцов и авокадо: лёгкий, вкусный и освежающий
Дмитрий Песков: блок НАТО полностью вовлечён в конфликт на Украине
В США обнаружена первая жертва вымирания из-за повышения уровня моря
Алёна Водонаева выразила своё восхищение актёру Никите Кологривому: талант с мужским стержнем

Водонаева пополнила ряды поклонниц актёра Кологривого: восхищена и шокирована

0:51
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему ей нравится актёр Никита Кологривый.

Водонаева пополнила ряды поклонниц актёра Кологривого: восхищена и шокирована
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Алёна Водонаева не намерена без боя уступать Никиту Кологривого Виктории Бони, которая призналась, что влюбилась в звезду сериала "Слово пацана".

Водонаева посетила спектакль, в котором Кологривый сыграл роль поэта Владимира Маяковского.

"Я была восхищена, удивлена и в некоторых моментах шокирована от того, какой же он потрясающий актёр", — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Звезда телестройки объяснила, что её внимание было полностью приковано к Кологривому.

"Талант и труд в сочетании с мужским стержнем, характером, харизмой", — перечислила достоинства Никиты Алёна.

Она назвала актёра настоящей звездой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
Авиаракеты Х-38М успешно выполняют работу по денацификации Украины Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
ОКР заплатил спортсменам, не допущенным до Олимпиады
Алана Мамаева рассказала, что бывший муж платит ей 10 тысяч рублей алиментов
Харьковская область постепенно отходит к России
Финансист Шеин: Систему с криптовалютой нужно основательно доработать
Певица Mia Boyka намерена подать в суд на блогера за пародию
Нарколог Холдин предупредил о риске онкологических заболеваний из-за алкоголя
Аналитик рассказал, куда лучше вложить миллион рублей
Стало известно, что делают кошки, пока спят люди
Срок продажи вторичного жилья в Москве вырос почти вдвое
Анна Калашникова заявила, что Анна Семенович скоро выйдет замуж за избранника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников