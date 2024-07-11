Алёна Водонаева выразила своё восхищение актёру Никите Кологривому: талант с мужским стержнем

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему ей нравится актёр Никита Кологривый.
Алёна Водонаева не намерена без боя уступать Никиту Кологривого Виктории Бони, которая призналась, что влюбилась в звезду сериала "Слово пацана".
Водонаева посетила спектакль, в котором Кологривый сыграл роль поэта Владимира Маяковского.
"Я была восхищена, удивлена и в некоторых моментах шокирована от того, какой же он потрясающий актёр", — написала Алёна в своём Telegram-канале.
Звезда телестройки объяснила, что её внимание было полностью приковано к Кологривому.
"Талант и труд в сочетании с мужским стержнем, характером, харизмой", — перечислила достоинства Никиты Алёна.
Она назвала актёра настоящей звездой.
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