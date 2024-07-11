Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала фото с девичника

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева устроила девичник в честь праздника Ивана Купала.
Алёна Водонаева опубликовала в своём ВК-аккаунте фото с девичника.
"Магический девичник на Ивана Купала и мои самые красивые девочки", — написала модель под кадрами.
На фото Водонаева и её шикарные подруги предстали в красных платьях с венками на головах на фоне убранства в этническом стиле.
"Вечеринка, которую мы заслужили", — писали в Сети под фото модели.
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