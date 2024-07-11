Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала фото с девичника

Алёна Водонаева поделилась кадрами с девичника

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева устроила девичник в честь праздника Ивана Купала.

Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Алёна Водонаева опубликовала в своём ВК-аккаунте фото с девичника.

"Магический девичник на Ивана Купала и мои самые красивые девочки", — написала модель под кадрами.

На фото Водонаева и её шикарные подруги предстали в красных платьях с венками на головах на фоне убранства в этническом стиле.

"Вечеринка, которую мы заслужили", — писали в Сети под фото модели.

Ранее Алёна Водонаева высмеяла заявления бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова.