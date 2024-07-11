Анастасия Волочкова высказалась о скандальном разводе певицы Алсу и Яна Абрамова

Анастасия Волочкова поддержала певицу Алсу, которая разводится с мужем

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова прокомментировала громкую историю о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра ответила на вопросы журналистов, которые поинтересовались, что она думает о расставании певицы Алсу с мужем, с которым она прожила в браке 18 лет.

Волочкова объяснила, что ей неизвестны подробности конфликта между супругами, однако она уверена, что если Ян Абрамов действительно совершил предательство, то следует расстаться.

Балерина убеждена, что, если простить измену, то они будет повторяться снова и снова.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости 18-летней дочкой Ариадной Волочковой.