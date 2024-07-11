Андрея Макаревича* вывели из себя участники митинга в Израиле: капризный детский сад

Андрей Макаревич* раскритиковал участников митинга в Израиле

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший в Израиль лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* объяснил, почему его раздражают митингующие в Израиле люди.

Фото: https://vk.com/andreymakarevich by ВК-аккаунт Андрея Макаревича is licensed under public doman

Как сообщает EADaily, проживающий в Израиле Макаревич* не одобрил поведение демонстрантов, которые требуют незамедлительного возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС, на родину.

Он отметил, что протестующие с жёлтыми ленточками израильтяне требуют того, что и так поддерживают все без исключения граждане Израиля.

Музыкант считает, что протестующие могли бы направить свою энергию в более полезное русло.

"Может, вашу энергию (и деньги) в помощь армии направить? Всё было б больше толка, чем от этого капризного детского сада. Или вы чего-то другого добиваетесь?" — поделился Макаревич* своими мыслями в социальных сетях.

Солист "Машины времени" отметил, что протестующие просто манипулируют темой заложников.

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом