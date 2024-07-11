Андрея Макаревича* вывели из себя участники митинга в Израиле: капризный детский сад

Уехавший в Израиль лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* объяснил, почему его раздражают митингующие в Израиле люди.
Как сообщает EADaily, проживающий в Израиле Макаревич* не одобрил поведение демонстрантов, которые требуют незамедлительного возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС, на родину.
Он отметил, что протестующие с жёлтыми ленточками израильтяне требуют того, что и так поддерживают все без исключения граждане Израиля.
Музыкант считает, что протестующие могли бы направить свою энергию в более полезное русло.
"Может, вашу энергию (и деньги) в помощь армии направить? Всё было б больше толка, чем от этого капризного детского сада. Или вы чего-то другого добиваетесь?" — поделился Макаревич* своими мыслями в социальных сетях.
Солист "Машины времени" отметил, что протестующие просто манипулируют темой заложников.
Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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