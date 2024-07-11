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Вероника Степанова высмеяла рэпера Тимати: еврейский мальчик спит с пластмассовыми медвежатами

Вероника Степанова раскритиковала Тимати за любовь к пластиковым медведям

1:03
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова отреагировала на упрёки Симоной Юнусовой и приступила к разбору личности рэпера Тимати.

Вероника Степанова раскритиковала Тимати за любовь к пластиковым медведям
Фото: https://vk.com/timatiofficial by ВК-аккаунт рэпера Тимати is licensed under public doman

Вероника Степанова, которая делает психологические портреты знаменитостей, ответила на нападки мамы рэпера Тимати Симоны Юнусовой. Родительница музыканта раскритиковала психолога за то, что она видит в людях только самое плохое.

Степанова в ответ затронула личность рэпера Тимати.

"Пришла пора разбирать Тимати, и провести, наконец, глубокий анализ, почему еврейский мальчик, всё ещё спит с пластмассовыми медвежатами", — высказалась Вероника в социальных сетях.

Рэпер Тимати коллекционирует игрушки японского бренда Bearbrick. Они представляют собой мультяшных медведей из пластика, сделанных из частей, как бы скреплённых между собой.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову на фоне скандала с певицей Алсу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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