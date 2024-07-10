"Напишем её же слова": Яна Поплавская предложила надпись для могилы Аллы Пугачёвой

Актриса Яна Поплавская призвала написать слова Аллы Пугачёвой на её же могиле

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская призвала написать на могиле певицы Аллы Пугачёвой её же слова про Бога. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Фото: youtube.com by канал RTVI Развлечения, PDM

Помимо этого, она предложила дополнить их высказыванием представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Когда АБ (Алла Борисовна. — прим. ред.) отдаст душу, на её могиле напишем её же слова и ниже допишем слова Марии Захаровой: "Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть её потерявшим и продавшим", — отметила Яна Поплавская.

Так актриса отреагировала на публикацию певицы Аллы Пугачёвой, которая опубликовала фото раненого украинского ребёнка после падения ракеты на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Исполнительница заявила, что Бог терпелив, но у всего есть предел. В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что Бог разберётся без Пугачёвой.

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