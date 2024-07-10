"Кто-то что-то скрывает": супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова спровоцировала слухи о третьей беременности после публикации снимков из Санкт-Петербурга.
На кадрах она запечатлена в свободных платьях и костюмах, скрывающих фигуру. Поклонники пришли к выводу, что Татьяна прячет округлившийся живот.
"Кто-то что-то скрывает… Поздравляем!" — оставил комментарий один из поклонников.
Однако Татьяна тут же поспешила развеять все слухи и отметила, что ещё не пришла в форму после рождения дочери. По её словам, она прячет 15 лишних килограммов.
Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают сына Вагана и дочь Матильду.
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