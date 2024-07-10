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"Кто-то что-то скрывает": супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности

Супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности из-за нарядов

0:54
Шоу-бизнес

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова спровоцировала слухи о третьей беременности после публикации снимков из Санкт-Петербурга.

Супругу Евгения Петросяна заподозрили в новой беременности из-за нарядов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

На кадрах она запечатлена в свободных платьях и костюмах, скрывающих фигуру. Поклонники пришли к выводу, что Татьяна прячет округлившийся живот.

"Кто-то что-то скрывает… Поздравляем!" — оставил комментарий один из поклонников.

Однако Татьяна тут же поспешила развеять все слухи и отметила, что ещё не пришла в форму после рождения дочери. По её словам, она прячет 15 лишних килограммов.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее актриса Светлана Ходченкова показала внешность без макияжа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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