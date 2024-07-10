Без укладки и макияжа: 41-летняя Ходченкова восхитила соцсети внешним видом на отдыхе в Испании

Актриса Светлана Ходченкова снялась без макияжа на отдыхе в Испании

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Ходченкова в личном блоге продемонстрировала первые фото с отдыха в Европе.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Ходченковой в Инстаграм, PDM

Она опубликовала селфи, на котором позировала в солнцезащитных очках без макияжа и укладки. В качестве подписи к публикации она оставила эмодзи в виде поцелуя.

Также артистка поделилась кадрами с видами природы и Музея Гогена в городе Бильбао, Испания.

Поклонники не исключают, что 41-летняя актриса отправилась в путешествие со своим возлюбленным, которого тщательно скрывает от публики. Она хочет, чтобы зрители больше ценили её творчество, нежели личную жизнь.

Актриса была замужем за Владимиром Яглычем, с котором рассталась после пяти лет брака.

Ранее старший сын Валерии показал редкое фото с тайной свадьбы в Швейцарии.