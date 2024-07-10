"Пять лет": старший сын Валерии впервые показал фото с тайной свадьбы в Швейцарии

Продюсер Артемий Шульгин, старший сын певицы Валерии, впервые в личном блоге показал фото с тайной свадьбы, прошедшей в Швейцарии.
Артемий Шульгин женился пять лет назад, в 2019 году, на возлюбленной Наталье Коренной. Пара расписалась в мэрии города Монтре, а затем отправилась в ресторан. Мать жениха певица Валерия и её супруг Иосиф Пригожин отсутствовали на торжестве. Шульгин позвонил им за день до регистрации брака.
Исполнительница и её муж признавались, что были ошарашены решением наследника, но были рады за молодожёнов. Артемий и Наталья много лет дружили, но о свадьбе речи не было.
Артемий Шульгин владеет собственной студией звукозаписи в Монтре. Его жена помогает ему работать с артистами. Детей у них пока нет.
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