"Пять лет": старший сын Валерии впервые показал фото с тайной свадьбы в Швейцарии

Старший сын Валерии Артемий Шульгин впервые опубликовал фото со свадьбы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Артемий Шульгин, старший сын певицы Валерии, впервые в личном блоге показал фото с тайной свадьбы, прошедшей в Швейцарии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Артемия Шульгина в Инстаграм, PDM

Артемий Шульгин женился пять лет назад, в 2019 году, на возлюбленной Наталье Коренной. Пара расписалась в мэрии города Монтре, а затем отправилась в ресторан. Мать жениха певица Валерия и её супруг Иосиф Пригожин отсутствовали на торжестве. Шульгин позвонил им за день до регистрации брака.

Исполнительница и её муж признавались, что были ошарашены решением наследника, но были рады за молодожёнов. Артемий и Наталья много лет дружили, но о свадьбе речи не было.

Артемий Шульгин владеет собственной студией звукозаписи в Монтре. Его жена помогает ему работать с артистами. Детей у них пока нет.

Ранее стало известно, что бывший муж Ксении Бородиной купил автомобиль за 40 млн рублей.