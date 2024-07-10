Почти 40 млн рублей: бывший муж Бородиной похвастался новым автомобилем

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров в личном Telegram-канале сообщил о покупке нового автомобиля.
Он опубликовал ролик, как пришёл с супругой Валерией в автомобильный салон. На кадрах бизнесмен оформляет документы на тёмно-синий внедорожник марки Mercedes-Benz. Стоимость такой машины оценивается в 39 миллионов 700 тысяч рублей.
Возлюбленная Омарова поздравила его в соцсетях и отметила, что разделяет его увлечение автомобилями.
"С нетерпением жду запланированных путешествий с тобой за рулем", — написала Валерия.
Омаров стал известен благодаря браку с телеведущей Ксенией Бородиной. В их союзе, который продлился с 2015 по 2021 годы, родилась дочь Теона.
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