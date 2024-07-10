Почти 40 млн рублей: бывший муж Бородиной похвастался новым автомобилем

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров купил машину за 40 млн рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров в личном Telegram-канале сообщил о покупке нового автомобиля.

Фото: Telegram by Личный аккаунт Курбана Омарова в Телеграм, PDM

Он опубликовал ролик, как пришёл с супругой Валерией в автомобильный салон. На кадрах бизнесмен оформляет документы на тёмно-синий внедорожник марки Mercedes-Benz. Стоимость такой машины оценивается в 39 миллионов 700 тысяч рублей.

Возлюбленная Омарова поздравила его в соцсетях и отметила, что разделяет его увлечение автомобилями.

"С нетерпением жду запланированных путешествий с тобой за рулем", — написала Валерия.

Омаров стал известен благодаря браку с телеведущей Ксенией Бородиной. В их союзе, который продлился с 2015 по 2021 годы, родилась дочь Теона.

Ранее стало известно, что блогерша Лерчек официально развелась с мужем.