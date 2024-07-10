Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TransPsy: видеоигры укрепили внимание и вернули мотивацию людям с шизофренией
Певец DJ Smash в шутку заявил, что платит грудному сыну за спокойный ночной сон
Собаки с самым крепким здоровьем: топ-5 пород по мнению кинологов
Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать
3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса
Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода
Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном
Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне
Индия готовится к долгосрочным поставкам нефти из России
Лерчек официально развелась с супругом

Блогерша Лерчек официально развелась с супругом Артёмом Чекалиным

Шоу-бизнес

Суд официально расторг брак блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Блогерша Лерчек официально развелась с супругом Артёмом Чекалиным
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Сообщается, что бывшие супруги не присутствовали на заседании. По решению суда, дети пары останутся жить с матерью, а их отец сможет видеться с ними в любое время.

В июне стало известно, что Артём Чекалин выписал супругу из квартиры до развода. Однако сам блогер пояснил, что они смогли мирно уладить все имущественные споры, поэтому никто никого не выписывал, тем более тайно.

По словам Чекалина, им удалось расстаться со взаимным уважением, так как у них остались общие дети — два сына и дочь.

Ранее певец Dj Smash пошутил про ночной сон грудного сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Прохор Шаляпин рассказал, куда отправился отдыхать
3 оригинальных соуса к шашлыку — они дополнят вкус мяса
Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода
Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном
Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне
Возлюбленный Екатерины Старшовой ушёл от неё к Джульетте
Индия готовится к долгосрочным поставкам нефти из России
Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет
Как современные технологии делают уход за собой доступным и эффективным
О российских таксистах написали книгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников