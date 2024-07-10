Лерчек официально развелась с супругом

Блогерша Лерчек официально развелась с супругом Артёмом Чекалиным

Суд официально расторг брак блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Сообщается, что бывшие супруги не присутствовали на заседании. По решению суда, дети пары останутся жить с матерью, а их отец сможет видеться с ними в любое время.

В июне стало известно, что Артём Чекалин выписал супругу из квартиры до развода. Однако сам блогер пояснил, что они смогли мирно уладить все имущественные споры, поэтому никто никого не выписывал, тем более тайно.

По словам Чекалина, им удалось расстаться со взаимным уважением, так как у них остались общие дети — два сына и дочь.

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