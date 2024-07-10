Певец DJ Smash заявил, что платит грудному сыну за сон

Певец DJ Smash в шутку заявил, что платит грудному сыну за спокойный ночной сон

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash, в программе "Утро.ТНТ" пошутил, что платит 2 тысячи рублей грудному сыну за спокойный сон по ночам.

Фото: youtube.com by канал МУЗ, PDM

Он пояснил, что у малыша начали резаться зубы, из-за чего он просыпается ночью и плачет. В шутку Ширман отметил, что платит наследнику за то, чтобы он не хныкал. Мальчик, в свою очередь, перестаёт плакать.

По словам музыканта, тяжелее всего в их семье именно жене, потому что она просыпается каждый раз, когда малыш начинает плакать.

"Сын спит с нами. Он настоящий мужчина. Михаил Андреевич Ширман не может плакать из-за зубов, поэтому он тихонечко подхныкивает", — поделился певец.

Супруги Андрей Ширман и модель Анастасия Кривошеева воспитывают также дочь Серафиму, родившуюся в 2020 году.

Ранее супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с сыном.