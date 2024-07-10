"Шесть месяцев любви": супруга Милоша Биковича опубликовала редкие снимки сына

Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга сербского актёра Милоша Биковича Ивана Малич в личном блоге опубликовала снимки сына, которому исполнилось полгода.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Иваны Малич в инстаграм, PDM

Молодая мама поделилась коллажом из фотографий малыша в светлых ползунках. Также она показала его ручку, ножки и щёчку.

"Шесть месяцев любви", — написала она.

Помимо этого Ивана сфотографировалась с наследником у окна. Она взяла его на руки и подняла над головой.

Ивана Малич недавно отметила свой день рождения. В честь праздника она опубликовала снимок с мужем и продемонстрировала роскошное кольцо.

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