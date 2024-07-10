Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода
Химик Красных рассказала о диагностике депрессии по слюне
Возлюбленный Екатерины Старшовой ушёл от неё к Джульетте
Индия готовится к долгосрочным поставкам нефти из России
Песков: спортсмены решают сами, ехать на Олимпиаду или нет
Как современные технологии делают уход за собой доступным и эффективным
О российских таксистах написали книгу
Виктория Боня порадовалась за отца своей дочери, закрутившего новый роман
Всего 2 литра подкормки под каждый куст повысят урожайность смородины
"Шесть месяцев любви": супруга Милоша Биковича опубликовала редкие снимки сына

Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном

0:47
Шоу-бизнес

Супруга сербского актёра Милоша Биковича Ивана Малич в личном блоге опубликовала снимки сына, которому исполнилось полгода.

Супруга Милоша Биковича показала трогательные кадры с шестимесячным сыном
Фото: instagram.com by личный аккаунт Иваны Малич в инстаграм, PDM

Молодая мама поделилась коллажом из фотографий малыша в светлых ползунках. Также она показала его ручку, ножки и щёчку.

"Шесть месяцев любви", — написала она.

Помимо этого Ивана сфотографировалась с наследником у окна. Она взяла его на руки и подняла над головой.

Ивана Малич недавно отметила свой день рождения. В честь праздника она опубликовала снимок с мужем и продемонстрировала роскошное кольцо.

Ранее Виктория Боня отреагировала на роман бывшего возлюбленного с экс-моделью Victoria's Secret.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Федеральный проект по управляемому найму мигрантов появится в России
Певец Олег Газманов рассказал, что в его райдере есть велосипед
Мбаппе высказался о поражении французов на Евро
Певица Валерия рассказала, когда находит время для тренировок в спортзале
Федерация борьбы РФ не разделяет решение Мамедова выступать на ОИ-2024
El Pais: Россия и Украина вновь могут начать мирные переговоры уже в 2024 году
Астрономы оценили воздействие солнечного ветра на электросети
Почему собака сильно дёргается во сне: специалисты выделяют 6 причин
Диетолог Эдвина Кларк опровергла пользу кельтской морской соли
Трагедия с сожжением подростка в Москве закончилась пятью годами спецшколы для убийцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников