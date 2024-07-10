"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret

Виктория Боня порадовалась за отца своей дочери, закрутившего новый роман

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в беседе с Woman.ru призналась, что не испытывает ревности на фоне новостей о новом романе её бывшего возлюбленного Алекса Смерфита с экс-моделью Victoria's Secret Александрой Амбросио.

Фото: youtube.com by канал События: Свежие Новости Сегодня, PDM

Светская львица пояснила, что отец её дочери мужчина красивый и видный, которого замечают привлекательные женщины.

"Алессандра Амбросио очень красивая женщина, и если у них что-то серьёзное, то это прекрасно. У Анджелины тогда будет очень красивая мачеха", — отметила Виктория.

Виктория Боня считает, что каждый имеет право на счастье, а если счастлив отец, то будут счастливы и дети.

Однако несмотря на отсутствие ревности, претензии у Виктории к бывшему возлюбленному всё же есть. По её словам, после расставания обеспечение дочери в финансовом плане полностью легло на её плечи.

Ранее Агата Муцениеце пошутила про лишение родительских прав.