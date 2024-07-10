"Некоторые будут пытаться лишить меня родительских прав": Муцениеце шутит с дочерью на фоне нового суда с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце в новом влоге "Честные будни", опубликованном на YouTube, пошутила про лишение родительских прав на фоне нового судебного разбирательства с бывшим мужем, актёром Павлом Прилучным.
На видео артистка вместе с дочерью Мией и сыном Тимофеем жарят бананы. Доверив семилетней наследнице нож, Агата предупреждает её об опасности и просит быть осторожной.
"Мия, аккуратно с ножом. А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав. Аккуратно давай!" — заявила актриса.
Агата Муцениеце в апреле добилась победы в суде, требуя от экс-супруга повышенных алиментов. Ответом на это Павел Прилучный подал иск, чтобы определить местожительство детей. Таким образом, он может переселить наследников к себе, а Муцениеце придётся выплачивать алименты.
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