"У каждого свои скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе певицы Алсу

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RTVI признался, что новость о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым застала его врасплох.
Супруг Валерии подчеркнул, что у каждой семьи свои скелеты в шкафу, о которых никто не знает.
При этом Иосиф Пригожин искренне удивлён тому, что Алсу начала выносить ссор из избы и публично говорить о деталях развода.
"Видимо, чаша терпения была переполнена", — предположил Пригожин.
Певица Алсу разводится с Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Исходя из её редких комментариев, можно предположить, что причиной расставания стали измены со стороны супруга с блогершей Анастасией Решетовой.
В июле певица подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.
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