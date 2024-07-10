"У каждого свои скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе певицы Алсу

Иосиф Пригожин удивлён заявлениям певицы Алсу на фоне развода

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RTVI признался, что новость о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым застала его врасплох.

Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский, PDM

Супруг Валерии подчеркнул, что у каждой семьи свои скелеты в шкафу, о которых никто не знает.

При этом Иосиф Пригожин искренне удивлён тому, что Алсу начала выносить ссор из избы и публично говорить о деталях развода.

"Видимо, чаша терпения была переполнена", — предположил Пригожин.

Певица Алсу разводится с Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Исходя из её редких комментариев, можно предположить, что причиной расставания стали измены со стороны супруга с блогершей Анастасией Решетовой.

В июле певица подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.

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