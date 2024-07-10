Певица Диана Гурцкая прокомментировала новости об обстреле квартиры в Москве

Певица Диана Гурцкая опровергла слухи об обстреле её квартиры в Москве

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая в беседе с Super заявила, что информация об обстреле её квартиры в Москве, не соответствует действительности.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, PDM

В прессе появились новости, что квартиру певицы Дианы Гурцкой в центре Москвы обстрелял из пневматического оружия житель соседнего дома. Сообщалось, что артистка обратилась в полицию.

Однако Гурцкая утверждает, что и сама удивлена появившимся в СМИ новостям.

"Ничего не произошло с моей семьёй и домом. В полицию я не обращалась. Огромное спасибо всем, кто переживал за меня. Я абсолютно нормально себя чувствую", — рассказала Диана.

Также корреспондент издания прибыл к дому исполнительницы, где якобы произошла стрельба, однако никаких признаков инцидента не обнаружил. Опровергли информацию и охранники.

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