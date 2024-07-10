Певица Диана Гурцкая прокомментировала новости об обстреле квартиры в Москве

Певица Диана Гурцкая в беседе с Super заявила, что информация об обстреле её квартиры в Москве, не соответствует действительности.
В прессе появились новости, что квартиру певицы Дианы Гурцкой в центре Москвы обстрелял из пневматического оружия житель соседнего дома. Сообщалось, что артистка обратилась в полицию.
Однако Гурцкая утверждает, что и сама удивлена появившимся в СМИ новостям.
"Ничего не произошло с моей семьёй и домом. В полицию я не обращалась. Огромное спасибо всем, кто переживал за меня. Я абсолютно нормально себя чувствую", — рассказала Диана.
Также корреспондент издания прибыл к дому исполнительницы, где якобы произошла стрельба, однако никаких признаков инцидента не обнаружил. Опровергли информацию и охранники.
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