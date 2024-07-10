Анна Семенович раскрыла, на сколько килограммов похудела благодаря препарату для похудения

Анна Семенович скинула шесть килограммов с помощью препарата для похудения

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович в личном блоге призналась, что ей удалось скинуть шесть килограммов при помощи аналога нашумевшего "Оземпика" — препарата для похудения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм, PDM

Артистка рассказывала, что перед началом использования лекарственного средства обратилась за консультацией к врачу. Из-за обнаруженной у неё инсулинорезистентности, ей назначили данный препарат. Как выяснилось, у Семенович всё протекает без побочных эффектов.

На вопрос поклонницы о том, сколько ей удалось скинуть килограммов, певица открыто заявила, что шесть. Однако остаётся неизвестным, за какой период она смогла так похудеть. Впервые о препарате она рассказала два месяца назад.

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