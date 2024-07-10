"Я не могла ходить": как Жанна Фриске спасала Ксению Новикову, попавшую в аварию

Ксения Новикова рассказала о поддержке Жанны Фриске после аварии

Бывшая солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова в программе "МАЛАХОВ" на телеканале "Россия 1" вспомнила, как ей помогала коллега по коллективу Жанна Фриске после аварии.

Фото: youtube.com by канал PROжизнь, PDM

Когда Ксения только пришла в группу, то Жанна там уже была. Тогда они договорились о концерте в Ашхабаде, куда полетели ночным рейсом. Организаторы заказали им автомобили и попросили сразу приехать на площадку для репетиции.

Жанна и другие девушки коллектива сели в одну машину, а Ксения, звукорежиссёр и директор — в другую. Водитель той, в которой была Новикова, оказался пьян, поэтому угодил в кювет. Все находящиеся в авто получили серьёзные травмы, а Жанна выбежала из другой машины и стала помогать коллегам.

"Я не могла ходить. Нужно было меня с инвалидного кресла перегружать в разные аппараты, томографы, ещё куда-то. Оля и Ира были маленькие совсем, и весь этот тяжкий груз взяла на себя Жанна. Она меня и туда погрузит, обратно посадит", — поделилась воспоминаниями певица.

В заключение она рассказала, что девушки отправились на репетицию, спели одну песню и уехали обратно к ней в госпиталь, чтобы не бросать.

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