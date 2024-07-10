Раскрыта личность нового тайного возлюбленного актрисы из "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила роман с однокурсником по Оксфорду

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Британская актриса Эмма Уотсон, прославившаяся ролью Гермионы из фильмов про "Гарри Поттера", закрутила роман с однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.

Фото: youtube.com by канал Prada, PDM

Как сообщает The Sun, молодой человек работает над докторской диссертацией по литературе и экономике XIX века.

"Эмма изучает литературное творчество, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть, о чём поговорить", — рассказал изданию неназванный источник.

Недавно возлюбленных заметили в кондитерской, и один из посетителей заведения отметил, что актриса выглядела расслабленной и счастливой. По его словам, знаменитость не пыталась скрываться, а атмосфера вокруг была будничной и приятной.

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