Раскрыта личность нового тайного возлюбленного актрисы из "Гарри Поттера"

Британская актриса Эмма Уотсон, прославившаяся ролью Гермионы из фильмов про "Гарри Поттера", закрутила роман с однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.
Как сообщает The Sun, молодой человек работает над докторской диссертацией по литературе и экономике XIX века.
"Эмма изучает литературное творчество, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть, о чём поговорить", — рассказал изданию неназванный источник.
Недавно возлюбленных заметили в кондитерской, и один из посетителей заведения отметил, что актриса выглядела расслабленной и счастливой. По его словам, знаменитость не пыталась скрываться, а атмосфера вокруг была будничной и приятной.
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