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Раскрыта личность нового тайного возлюбленного актрисы из "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила роман с однокурсником по Оксфорду

0:52
Шоу-бизнес » Зарубежный

Британская актриса Эмма Уотсон, прославившаяся ролью Гермионы из фильмов про "Гарри Поттера", закрутила роман с однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила роман с однокурсником по Оксфорду
Фото: youtube.com by канал Prada, PDM

Как сообщает The Sun, молодой человек работает над докторской диссертацией по литературе и экономике XIX века.

"Эмма изучает литературное творчество, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть, о чём поговорить", — рассказал изданию неназванный источник.

Недавно возлюбленных заметили в кондитерской, и один из посетителей заведения отметил, что актриса выглядела расслабленной и счастливой. По его словам, знаменитость не пыталась скрываться, а атмосфера вокруг была будничной и приятной.

Ранее жена Роберта Паттинсона показала фигуру в бикини.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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