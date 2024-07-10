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Жена Роберта Паттинсона похвасталась фигурой в малиновом бикини спустя четыре месяца после родов

Жена Роберта Паттинсона снялась в бикини спустя четыре месяца после родов

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Актриса Сьюки Уотерхаус, жена голливудского актёра Роберта Паттинсона в личном блоге опубликовала фото в бикини, продемонстрировав фигуру спустя четыре месяца после рождения дочери.

Жена Роберта Паттинсона снялась в бикини спустя четыре месяца после родов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сьюки Уотерхаус в Инстаграм, PDM

На снимках молодая мама запечатлена в малиновом бикини на завязках. Свой образ она дополнила ожерельем бренда Chanel.

"В этом мире мне не хватает времени для количества ягод и книг, которые я хочу потреблять", — написала она.

Сьюки Уотерхаус родила дочь, имя которой не называет, от актёра Роберта Паттинсона. О романе звёзд стало известно в 2018 году, однако впервые они появились на публике в качестве пары лишь в 2022 году.

Роберт Паттинсон признавался, что у его трёхмесячной наследницы уже прослеживается характер.

Ранее стало известно, сколько стоит обучение невесты Григория Лепса в престижном лондонском колледже моды.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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