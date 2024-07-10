Жена Роберта Паттинсона похвасталась фигурой в малиновом бикини спустя четыре месяца после родов

Актриса Сьюки Уотерхаус, жена голливудского актёра Роберта Паттинсона в личном блоге опубликовала фото в бикини, продемонстрировав фигуру спустя четыре месяца после рождения дочери.
На снимках молодая мама запечатлена в малиновом бикини на завязках. Свой образ она дополнила ожерельем бренда Chanel.
"В этом мире мне не хватает времени для количества ягод и книг, которые я хочу потреблять", — написала она.
Сьюки Уотерхаус родила дочь, имя которой не называет, от актёра Роберта Паттинсона. О романе звёзд стало известно в 2018 году, однако впервые они появились на публике в качестве пары лишь в 2022 году.
Роберт Паттинсон признавался, что у его трёхмесячной наследницы уже прослеживается характер.
Ранее стало известно, сколько стоит обучение невесты Григория Лепса в престижном лондонском колледже моды.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.