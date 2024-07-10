Стала известна стоимость одного года обучения в колледже моды в Лондоне у невесты Григория Лепса

Учебный год в вузе Лондона у невесты Григория Лепса стоит 2 миллиона рублей

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба поступила в престижный Лондонский колледж моды, стоимость обучения в котором составляет два миллиона рублей за год. Об этом пишет "КП".

Фото: Telegram by личный аккаунт Авроры Кибы в Телеграм, PDM

В этом году за рубежом также будет учиться сын певца Юрия Шатунова Дэннис. Юноша стал студентом в университете прикладных наук, по специальности "Проектирование и управление авиационными системами для пилотов коммерческих авиакомпаний". Учиться наследник бывшего солиста "Ласкового мая" будет бесплатно, так как является гражданином Германии.

Продолжит учёбу в королевской академии музыки в Лондоне и дочь артиста Александра Малинина Устинья, которая в этом году получила диплом бакалавра. Она собирается стать магистром, чтобы в будущем блистать на сцене в качестве оперной певицы. Обучение в этом учебном заведении стоит 2 млн 258 тыс. рублей.

Аврора Киба окончила Московскую экономическую школу. Появлялась информация о поступлении девушки в МГИМО, но она не соответствует действительности.

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