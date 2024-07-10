"Всё было оформлено на других людей": Шэрон Стоун рассказала, как её лишили денег после инсульта

Актриса Шэрон Стоун потеряла 18 млн долларов сбережений после инсульта

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Голливудская актриса Шэрон Стоун в интервью The Hollywood Reporter призналась, что после перенесённого инсульта потеряла 18 млн долларов сбережений.

Фото: youtube.com by канал Roads L, PDM

Она отметила, что некоторые люди воспользовались её беспомощностью.

"Когда я вернулась, то с моего банковского счёта всё пропало. Мой холодильник, телефон — всё было оформлено на других людей", — рассказала знаменитость.

Стоун отметила, что осталась без накоплений, но решила отпустить ситуацию и не копить в себе горечь и обиду.

Голливудская актриса перенесла инсульт в 2001 году и потратила восемь лет на восстановление. Шэрон Стоун признаётся, что случившееся полностью изменилось её мышление. Также, по её словам, она не могла читать на протяжении долгого периода.

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