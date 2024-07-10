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"Всё происходит ради блага в будущем": Виктория Боня высказалась про развод Алсу

Блогерша Виктория Боня выразила публичную поддержку певице Алсу

1:13
Шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в беседе с VOICE решила поддержать Алсу на фоне развода исполнительницы с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Блогерша Виктория Боня выразила публичную поддержку певице Алсу
Фото: youtube.com by канал Omline, PDM

Виктория Боня пожелала артистке сил и отметила, что видит её переживания. Однако, по её словам, Алсу и другие женщины, которые сталкиваются с подобной ситуацией, должны помнить о том, что они не одни.

"Это пройдёт в какой-то момент. Всем женщинам желаю держаться в этот момент и быть рядом с теми, кто любит и поддерживает их, а также не забывать, что всё это происходит только ради их собственного блага в будущем", — подытожила блогерша.

Телеведущая Лера Кудрявцева также выразила поддержку певице Алсу, с которой знакома много лет, и попросила некоторых коллег перестать обелять репутацию Яна Абрамова.

Певица Алсу подала на развод с мужем в конце мая 2024 года. Предполагается, что причиной расставания пары стали измены со стороны супруга.

Ранее стало известно, в какой вуз подала документы единственная дочь Александра Абдулова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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