Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Виктория Боня выразила публичную поддержку певице Алсу
Продавец продал девкит PlayStation 5 под видом "комплекта для пиццы"
Жена хирурга Хайдарова Сильваши едва не потеряла третьего ребёнка из-за стресса
Узнайте, какие кошки станут лучшими друзьями для детей
Пятерка самых необычных видов спорта
Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Стало известно, в какой вуз и на какую специальность решила поступать единственная дочь Александра Абдулова

Дочь Александра Абдулова Евгения сдала первый экзамен во ВГИК

1:01
Шоу-бизнес

Дочь актёра Александра Абдулова Евгения успешно прошла первое творческое испытание во ВГИК. Об этом пишет "КП".

Дочь Александра Абдулова Евгения сдала первый экзамен во ВГИК
Фото: youtube.com by канал Нам и не снилось, PDM

Таким образом, 17-летняя наследница артиста смогла получить доступ к вступительным экзаменам в высшее учебное заведение. Теперь её ждут ещё три экзамена — собеседование на общекультурный уровень и эрудицию, письменная работа и профессиональное собеседование.

Евгения Абдулова подала документы на специальность "Режиссура кино и телевидения" в мастерскую постановщика Владимира Хотиненко. Известно, что она собирается учиться на бюджетной основе, которую предоставляют лишь 15 абитуриентам. При этом в конкурсе участвуют 270 человек.

Дочь Александра Абдулова признавалась, что мечтает стать режиссёром, которого будут ставить в пример.

Ранее супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова рассказала о проблемах во время третьей беременности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Чем подкормить капусту для богатого урожая
Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Самостоятельный туризм в России набирает обороты
60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников