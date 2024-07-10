Стало известно, в какой вуз и на какую специальность решила поступать единственная дочь Александра Абдулова

Дочь Александра Абдулова Евгения сдала первый экзамен во ВГИК

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь актёра Александра Абдулова Евгения успешно прошла первое творческое испытание во ВГИК. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Нам и не снилось, PDM

Таким образом, 17-летняя наследница артиста смогла получить доступ к вступительным экзаменам в высшее учебное заведение. Теперь её ждут ещё три экзамена — собеседование на общекультурный уровень и эрудицию, письменная работа и профессиональное собеседование.

Евгения Абдулова подала документы на специальность "Режиссура кино и телевидения" в мастерскую постановщика Владимира Хотиненко. Известно, что она собирается учиться на бюджетной основе, которую предоставляют лишь 15 абитуриентам. При этом в конкурсе участвуют 270 человек.

Дочь Александра Абдулова признавалась, что мечтает стать режиссёром, которого будут ставить в пример.

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