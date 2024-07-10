Юрия Лозу разочаровал футбольный матч между Испанией и Францией: "Чуть не заснул"

Юрий Лоза раскритиковал футбольный матч между Испанией и Францией

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал футбольный матч "Евро-2024" между Испанией и Францией.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза остался не в восторге от спортивного состязания футбольных команд Франции и Испании.

"Или я стал привередливее, или футбол — более скучным. Смотрел вчера полуфинал Испания — Франция и чуть не заснул. Я понимаю — игра по счёту и всё такое, но когда испанцы за весь второй тайм ни разу не ударили по воротам, болеть за них пропало всякое желание", — написал артист в своём Telegram-канале

Певец считает, что когда он был молод, футболисты старались сделать матч зрелищным, чтобы угодить болельщикам. Лоза считает, что в спорте всё больше появляется политики и всё меньше игры.

Испания стала первым финалистом "Евро-2024", обыграв Францию со счётом 2:1.

Ранее Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка.