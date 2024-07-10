Юрия Лозу разочаровал футбольный матч между Испанией и Францией: "Чуть не заснул"

Певец Юрий Лоза прокомментировал футбольный матч "Евро-2024" между Испанией и Францией.
Автор и исполнитель хита "Плот" Юрий Лоза остался не в восторге от спортивного состязания футбольных команд Франции и Испании.
"Или я стал привередливее, или футбол — более скучным. Смотрел вчера полуфинал Испания — Франция и чуть не заснул. Я понимаю — игра по счёту и всё такое, но когда испанцы за весь второй тайм ни разу не ударили по воротам, болеть за них пропало всякое желание", — написал артист в своём Telegram-канале
Певец считает, что когда он был молод, футболисты старались сделать матч зрелищным, чтобы угодить болельщикам. Лоза считает, что в спорте всё больше появляется политики и всё меньше игры.
Испания стала первым финалистом "Евро-2024", обыграв Францию со счётом 2:1.
Ранее Юрий Лоза рассказал о конфликте с соседями, которые написали на него жалобу в администрацию посёлка.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.