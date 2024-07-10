"Была на грани": жена Тимура Хайдарова рассказала, что могла потерять третьего ребёнка

Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши в личном блоге призналась, что едва не потеряла третьего ребёнка из-за сильного стресса.
Отвечая на вопрос подписчика, многодетная мама рассказала, что три раза лежала на сохранении.
"В последний раз было на грани", — отметила она.
При этом Светлана подчеркнула, что несмотря на серьёзные проблемы во время третьей беременности, смогла выносить и родить малыша в срок.
Светлана Сильваши родила девочку Теону 19 июня. Также она воспитывает ещё двоих дочерей — Софию от первого брака и Амиру от нынешнего супруга Тимура Хайдарова.
Сильный стресс многодетной матери был связан с проблемами у клиники, принадлежащей её мужу. Так, по решению суда "Ай Кью Пластик" приостанавливала работу.
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