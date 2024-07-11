Бизнес-фиаско: компания Реввы и Галустяна по CS закрыта налоговой службой

ФНС закрыла компанию Реввы и Галустяна по продаже товаров для CS

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию "Эйс Гейминг", основанную шоуменами Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Компания занималась продажей внутриигровых товаров для шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS). Ревва стал учредителем фирмы в 2020 году, а Галустян присоединился годом ранее, владея 20% акций, тогда как доля Реввы составляла 5%. Однако весной 2023 года Галустян покинул компанию.

Фото: инстаграм аккаунт Михаила Галустяна

С самого начала "Эйс Гейминг" была убыточной: в 2019 году чистая прибыль составила минус 2,4 млн рублей, в 2020 году — минус 1,3 млн рублей. В 2021 году компания впервые вышла в плюс, заработав 5 тыс. рублей. В конце марта ФНС приняла решение о ликвидации компании из-за фальшивых данных и отсутствия деклараций о доходах с 2021 года, заблокировав её счета.

Кроме того, в мае стало известно о долгах бизнеса Реввы: с компании взыскали пять штрафов по 10 тыс. рублей. Этот случай подчеркивает сложности ведения бизнеса в игровой индустрии и возможные последствия за нарушения налогового законодательства.