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Сын Татьяны Васильевой раскритиковал борщ жены и нашёл утешение на груди матери: "У мамы вкуснее"

Татьяна Васильева рассказала жене сына, как правильно готовить борщ: "У мамы вкуснее"

1:05
Шоу-бизнес

Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп Васильев не стал есть борщ, приготовленный женой. Знаменитая мама пожалела обиженного сына.

Татьяна Васильева рассказала жене сына, как правильно готовить борщ: "У мамы вкуснее"
Фото: https://www.instagram.com/bolonkina_vasileva by Инстаграм Марии Васильевой is licensed under public doman

Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария разгневалась на мужа, которому пришёлся не по душе её борщ. Филипп нашёл утешение на груди матери.

"Мамин борщ вкуснее", — заявила Васильева, приласкав несчастного сыночка.

Оскорблённая невестка заявила, что больше не будет варить борщ.

Мария Васильева рассказала, что знаменитая свекровь поделилась с ней секретами кулинарии.

"Татьяна Григорьевна мне несколько крутых фишек подсказала. Как, например, класть перевязанный пучок зелени в бульон, зажарку из моркови, лука и свеклы чуть протушивать с бульоном, кидать пару зубчиков свежего чеснока в конце варки и лимонным соком обильно сбрызгивать", — написала супруга Филиппа в "Инстаграме"*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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