Сын Татьяны Васильевой раскритиковал борщ жены и нашёл утешение на груди матери: "У мамы вкуснее"

Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп Васильев не стал есть борщ, приготовленный женой. Знаменитая мама пожалела обиженного сына.
Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария разгневалась на мужа, которому пришёлся не по душе её борщ. Филипп нашёл утешение на груди матери.
"Мамин борщ вкуснее", — заявила Васильева, приласкав несчастного сыночка.
Оскорблённая невестка заявила, что больше не будет варить борщ.
Мария Васильева рассказала, что знаменитая свекровь поделилась с ней секретами кулинарии.
"Татьяна Григорьевна мне несколько крутых фишек подсказала. Как, например, класть перевязанный пучок зелени в бульон, зажарку из моркови, лука и свеклы чуть протушивать с бульоном, кидать пару зубчиков свежего чеснока в конце варки и лимонным соком обильно сбрызгивать", — написала супруга Филиппа в "Инстаграме"*.
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