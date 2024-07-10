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"Маленький дед" Akmal': как русский шансон завоевал его сердце

Akmal' рассказал о своей любви к русскому шансону и возможном дуэте с Успенской

1:02
Шоу-бизнес

Российский певец Акмаль Ходжаниязов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу "Очень караочен", где в интервью Артему Качеру рассказал о своей любви к русскому шансону и планах на сотрудничество с российскими звездами.

Akmal' рассказал о своей любви к русскому шансону и возможном дуэте с Успенской
Фото: unsplash.com by Kane Reinholdtsen, CC0

Акмаль отметил, что на его концерты приходят не только молодые девушки, но и женщины в возрасте 40-50 лет. Для привлечения еще более возрастной аудитории он планирует записать дуэтную песню с Любовью Успенской, которую считает величайшей артисткой русского шансона.

Музыкант рассказал, что его любовь к шансону началась благодаря отцу, который возил его в школу под кассеты с лучшими песнями Елены Ваенги. Это увлечение переросло в уважение к жанру, несмотря на насмешки знакомых, которые называют его "маленьким дедом". Акмаль также высоко оценил творчество Михаила Шуфутинского и Стаса Михайлова, подчеркивая их вклад в развитие русского шансона.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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