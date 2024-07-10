Айза Анохина: "Бывшая жена Гуфа вызывает у меня отвращение"

Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина давно в разводе с рэпером Гуфом (Алексей Долматов), но поддерживает с ним связь ради их общего сына Сэма, которому в мае исполнилось 14 лет. После развода Гуф начал отношения с моделью Юлией Королевой, и в мае 2022 года у них родилась дочь Тина. Однако этот брак также закончился разводом через год после рождения девочки. Теперь Гуф редко видит свою дочь.
Айза недавно призналась, что хотела бы, чтобы Сэм общался со своей сводной сестрой Тиной. Она рассказала об этом в интервью с Идой Галич. По словам Айзы, когда Гуф был женат на Юлии, та запрещала ему видеться с сыном от первого брака, и музыкант мог долгое время не звонить Сэму.
Айза отметила, что Юлия не поддерживает связь с ней, но ей очень важно, чтобы дети общались между собой. Она также выразила своё недовольство поведением Юлии, сказав, что она "вызывает отвращение" из-за того, что мешала общению Гуфа с сыном, что, по словам Айзы, травмировало Сэма.
Эти откровения подчеркивают сложные отношения между бывшими супругами и показывают, насколько важно для Айзы поддерживать контакт между детьми, несмотря на личные конфликты взрослых.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.