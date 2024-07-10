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Айза Анохина: "Бывшая жена Гуфа вызывает у меня отвращение"

Айза Анохина раскрыла проблемы в общении Гуфа с сыном и раскритиковала его бывшую

1:24
Шоу-бизнес

Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина давно в разводе с рэпером Гуфом (Алексей Долматов), но поддерживает с ним связь ради их общего сына Сэма, которому в мае исполнилось 14 лет. После развода Гуф начал отношения с моделью Юлией Королевой, и в мае 2022 года у них родилась дочь Тина. Однако этот брак также закончился разводом через год после рождения девочки. Теперь Гуф редко видит свою дочь.

Айза Анохина раскрыла проблемы в общении Гуфа с сыном и раскритиковала его бывшую
Фото: инстаграм аккаунт Айзы Анохиной

Айза недавно призналась, что хотела бы, чтобы Сэм общался со своей сводной сестрой Тиной. Она рассказала об этом в интервью с Идой Галич. По словам Айзы, когда Гуф был женат на Юлии, та запрещала ему видеться с сыном от первого брака, и музыкант мог долгое время не звонить Сэму.

Айза отметила, что Юлия не поддерживает связь с ней, но ей очень важно, чтобы дети общались между собой. Она также выразила своё недовольство поведением Юлии, сказав, что она "вызывает отвращение" из-за того, что мешала общению Гуфа с сыном, что, по словам Айзы, травмировало Сэма.

Эти откровения подчеркивают сложные отношения между бывшими супругами и показывают, насколько важно для Айзы поддерживать контакт между детьми, несмотря на личные конфликты взрослых.

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