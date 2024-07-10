Кейт Миддлтон придумала оригинальный способ защиты своих детей от внимания публики

Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила сама исполнять функции королевского фотографа, чтобы уберечь своих детей от внимания папарацци. Об этом пишет Mirror.

Фото: youtube.com by канал Информ TV, PDM

Снявшая документальный фильм про Миддлтон журналистка Афуа Хейган заявила, что супруга принца Уильяма приняла решение сама фотографировать своих детей и выкладывать их снимки в официальные аккаунты наследников. Она понимает, что к ней и её семье приковано повышенное внимание, а поклонники хотят видеть, как растут дети.

"Она понимает, что прессе нужны эти фотографии", — объяснила журналистка.

Однако Кейт Миддлтон осознаёт и то, какой ущерб нанесла пресса её супругу, принцу Уильяму, поэтому решила обезопасить своих детей. По сути, она избавила Джорджа, Шарлотту и Луи от необходимости позировать незнакомым людям.

Кейт Миддлтон в марте объявила, что у неё обнаружили рак. Из-за болезни принцесса перестала появляться на публике и исполнять королевские обязанности.

Ранее звезда "Папиных дочек" показала квартиру, в которой провела детство.