Кейт Миддлтон придумала оригинальный способ защиты своих детей от внимания публики

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила сама исполнять функции королевского фотографа, чтобы уберечь своих детей от внимания папарацци. Об этом пишет Mirror.
Снявшая документальный фильм про Миддлтон журналистка Афуа Хейган заявила, что супруга принца Уильяма приняла решение сама фотографировать своих детей и выкладывать их снимки в официальные аккаунты наследников. Она понимает, что к ней и её семье приковано повышенное внимание, а поклонники хотят видеть, как растут дети.
"Она понимает, что прессе нужны эти фотографии", — объяснила журналистка.
Однако Кейт Миддлтон осознаёт и то, какой ущерб нанесла пресса её супругу, принцу Уильяму, поэтому решила обезопасить своих детей. По сути, она избавила Джорджа, Шарлотту и Луи от необходимости позировать незнакомым людям.
Кейт Миддлтон в марте объявила, что у неё обнаружили рак. Из-за болезни принцесса перестала появляться на публике и исполнять королевские обязанности.
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