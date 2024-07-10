Валерий Меладзе устал петь за границей и соскучился по концертам в России

Валерий Меладзе больше не выступает в поддержку украинской армии и обещает вернуться в Россию.
Певец сейчас живёт в Испании и ,по его словам, устал от выступлений за границей, а потому хочет вернуться в Россию. Инсайдер из круга артиста сообщил, что Меладзе просто проездом оказался в Москве — решил навестить родственников, разобраться с делами и поужинать в грузинском ресторане на Рублёвке.
Певец признался своим близким, что очень скучает по России, где он прожил много лет, и особенно по концертам. Меладзе, который ранее критиковал специальную военную операцию, внезапно изменил своё мнение и заявил своим близким, что не поддерживал Незалежную.
По его словам, фраза "героям слава" на его выступлении в Дубае была инициирована провокаторами.
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