Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена хирурга Хайдарова Сильваши едва не потеряла третьего ребёнка из-за стресса
Узнайте, какие кошки станут лучшими друзьями для детей
Пятерка самых необычных видов спорта
Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
Звезда "Папиных дочек" показала квартиру в центре Москвы, где провела детство

Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство

1:04
Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в личном блоге видеоролик, на котором запечатлела квартиру своего детства.

Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что здесь по-прежнему живёт её мать Юлия Арзамасова, которой удалось сохранить атмосферу той поры, когда там жила актриса. Также Елизавета показала, как её сын Лев прыгает на кровати.

Елизавета Арзамасова не скрывает, что у них с мамой сложились дружеские и доверительные отношения. Так, родительница помогает ей воспитывать сына, поэтому периодически ездит с ней на гастроли и ночует в одном доме.

Супруг актрисы, продюсер ледовых шоу Илья Авербух выстроил с тёщей тёплые отношения, так как у них разница в возрасте составляет всего четыре года.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году, в настоящее время они ждут второго ребёнка.

Ранее Николас Кейдж вышел в свет с супругой, которая моложе него на 30 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Чем подкормить капусту для богатого урожая
Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Самостоятельный туризм в России набирает обороты
60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников