Звезда "Папиных дочек" показала квартиру в центре Москвы, где провела детство

Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в личном блоге видеоролик, на котором запечатлела квартиру своего детства.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что здесь по-прежнему живёт её мать Юлия Арзамасова, которой удалось сохранить атмосферу той поры, когда там жила актриса. Также Елизавета показала, как её сын Лев прыгает на кровати.

Елизавета Арзамасова не скрывает, что у них с мамой сложились дружеские и доверительные отношения. Так, родительница помогает ей воспитывать сына, поэтому периодически ездит с ней на гастроли и ночует в одном доме.

Супруг актрисы, продюсер ледовых шоу Илья Авербух выстроил с тёщей тёплые отношения, так как у них разница в возрасте составляет всего четыре года.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году, в настоящее время они ждут второго ребёнка.

Ранее Николас Кейдж вышел в свет с супругой, которая моложе него на 30 лет.