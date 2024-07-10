Шифрин показал архивные кадры со Стояновым и Олейниковым в день рождения звёзд "Городка"

Юморист Ефим Шифрин поделился архивными снимками с Ильёй Олейниковым и Юрием Стояновым, которые отмечали свои дни рождения в один день.
Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с создателями юмористической программы "Городок". На фото запечатлён ещё живой Илья Олейников.
"Сегодня день рождения Илюши и Юры", — написал Шифрин под снимками.
Стоянов и Олейников родились в один день — 10 июля с разницей в 10 лет.
Ранее певец Денис Клявер почтил память отца Ильи Олейникова, который умер в 2012 году в возрасте 65 лет от онкологического заболевания. Диагноз артисту поставили слишком поздно, поэтому лечение не принесло результатов.
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