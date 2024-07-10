Шифрин показал архивные кадры со Стояновым и Олейниковым в день рождения звёзд "Городка"

Ефим Шифрин поздравил с днём рождения звёзд "Городка" Стоянова и Олейникова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Ефим Шифрин поделился архивными снимками с Ильёй Олейниковым и Юрием Стояновым, которые отмечали свои дни рождения в один день.

Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с создателями юмористической программы "Городок". На фото запечатлён ещё живой Илья Олейников.

"Сегодня день рождения Илюши и Юры", — написал Шифрин под снимками.

Стоянов и Олейников родились в один день — 10 июля с разницей в 10 лет.

Ранее певец Денис Клявер почтил память отца Ильи Олейникова, который умер в 2012 году в возрасте 65 лет от онкологического заболевания. Диагноз артисту поставили слишком поздно, поэтому лечение не принесло результатов.

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