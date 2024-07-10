Редкий выход: Николас Кейдж появился на публике с молодой супругой, которой сделал предложение по FaceTime

60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Николас Кейдж появился на премьере фильма "Собиратель душ" с супругой Рико Шибата, которая почти на 30 лет его моложе. Об этом пишет Just Jared.

Фото: youtube.com by канал Glambot Official, PDM

Артист выбрал для выхода классический костюм и белую рубашку, а его жена — вязаный кардиган. Актриса распустила волосы и сделала макияж с красной помадой. До этого супруги вместе появлялись на церемонии вручения премии "Оскар".

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2019 году на съёмках актёра в Токио. Артист сделал предложение избраннице во время пандемии по FaceTime. Зарегистрировали брак возлюбленные в 2021 году, отказавшись от торжества. Вместе они воспитывают дочь, которую назвали Августа Франческа Коппола Кейдж.

Для Николаса Кейджа Рико Шибата стала пятой женой.

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