Редкий выход: Николас Кейдж появился на публике с молодой супругой, которой сделал предложение по FaceTime

Голливудский актёр Николас Кейдж появился на премьере фильма "Собиратель душ" с супругой Рико Шибата, которая почти на 30 лет его моложе. Об этом пишет Just Jared.
Артист выбрал для выхода классический костюм и белую рубашку, а его жена — вязаный кардиган. Актриса распустила волосы и сделала макияж с красной помадой. До этого супруги вместе появлялись на церемонии вручения премии "Оскар".
Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в 2019 году на съёмках актёра в Токио. Артист сделал предложение избраннице во время пандемии по FaceTime. Зарегистрировали брак возлюбленные в 2021 году, отказавшись от торжества. Вместе они воспитывают дочь, которую назвали Августа Франческа Коппола Кейдж.
Для Николаса Кейджа Рико Шибата стала пятой женой.
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