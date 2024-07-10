77-летний Элтон Джон пописал в магазине в бутылку при всех. Иначе мог бы просто умереть

В одном из магазинов Ниццы британский певец Элтон Джон справил нужду в бутылку на глазах у покупателей.
Певец зашёл в обувной магазин с сыновьями и телохранителем. В помещении не было уборной, и Элтон попросил у телохранителя бутылку. Затем он помочился в неё прямо посреди магазина, на глазах у людей.
Известно, что у артиста серьёзные проблемы со здоровьем. У него инфекция мочевыводящих путей и выпадение прямой кишки. Поэтому во время концертов он носит памперс, ведь выступления могут длиться несколько часов.
Если бы сэр Элтон Джон не воспользовался бутылкой, он мог бы столкнуться с серьёзными последствиями для своего здоровья.
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